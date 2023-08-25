الروبل وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، كذلك ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، بعد أن كانت قد تراجعت أمس.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.41% إلى 3150.39 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.39% إلى 1047.39 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كما صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 20 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 94.66 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 102.35 روبل، بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنحو طفيف بواقع 3 كوبيكات إلى 12.97 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: RT