 
مباشر

الروبل وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

الروبل وبورصة موسكو في المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxc9

صعد مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الجمعة، كذلك ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، بعد أن كانت قد تراجعت أمس.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.41% إلى 3150.39 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.39% إلى 1047.39 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كما صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 20 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 94.66 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 102.35 روبل، بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنحو طفيف بواقع 3 كوبيكات إلى 12.97 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا