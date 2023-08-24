الذهب الأسود يواصل انخفاضه

تواصل أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، بعد أن سجلت أمس الأربعاء أدنى مستوى لها في 4 أسابيع، ويأتي التراجع على الرغم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.48% إلى 78.51 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 82.78 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود "برنت" إلى 83.21 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في خلال أربعة أسابيع، في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي إلى 78.89 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري.

المصدر: RT + بلومبرغ