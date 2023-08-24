شركة بريطانية تبحث عن ثروات مصر

بدأت شركة نبتون إنرجي البريطانية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مصر، وسط آمال كبيرة بتحقيق اكتشافات خلال المدة القصيرة المقبلة.

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وأعلنت شركة نبتون إنرجي إيجيبت اليوم الأربعاء 23 أغسطس (2023) بدء عمليات حفر البئر الاستكشافية ياقوت في منطقة امتيازها شمال غرب الأمل في جنوب خليج السويس.

تعد البئر أول بئر استكشافية تقوم الشركة بحفرها للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، وفق بيان وازرة البترول المصرية.

حصلت نبتون إنرجي على امتياز التنقيب بمنطقة شمال غرب الأمل في فبراير 2019، وفق اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وحصلت على بيانات مسح سيزمي ثلاثية الأبعاد متقدمة عام 2020.

وتتوقع شركة النفط والغاز البريطانية المستقلة نبتون إنرجي أن تكلَّل جهودها في عمليات الحفر بكشف نفطي قد يزيد من احتياطيات النفط والغاز في مصر.

وأجرت الشركة البريطانية المستقلة في مايو الماضي تحديثات على جدول أعمال الحَفر في عدّة دول، من بينها مصر وإندونيسيا وبحر الشمال، مشيرةً إلى أن أعمال الحفر في موقع ياقوت قد تكشف احتياطيات قابلة للتطوير السريع، مع توقعات بالتنقيب وحفر المزيد من الآبار.

وقالت المديرة العامة لـ"نبتون إنرجي إيجيبت"، ألكسندرا توماس: "يعدّ حفر البئر الاستكشافية ياقوت مرحلة مهمة، وعلامة فارقة بالنسبة للشركة، ونحن ممتنّون لدعم وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول".

وأضافت: "لقد أمضينا عدّة أشهر باتّخاذ كل الإجراءات والتحضيرات الدقيقة، والعمل عن كثب مع كل شركائنا، ولقد انصبّ تركيزنا واهتمامنا على تبنّي تقنيات الأمان عند البدء بعمليات حفر هذه البئر الاستكشافية ذات الأهمية الإستراتيجية".

وأوضحت أن شركة نبتون إنرجي بصفتها شركة عالمية مستقلة للاستكشاف والإنتاج تعمل في أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وبانطلاق عملياتها للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بالتنسيق مع شركة أديس وباستعمال جهاز الحفر إيه دي إم 8 (ADM-8)، وعلى عمق يصل إلى نحو 3600 متر، تفتح الشركة مجالًا للعمل في سوق واعدة بالاحتمالات النفطية، وتعمل على تنمية أعمالها واستثماراتها وتوظيف خبراتها فيها، وأن تكون شريكًا فيما تحققه من نجاحات بمجال النفط.

وتغطي منطقة الامتياز في شمال غرب الأمل البحري 365 كيلومترًا مربعًا، ويقع على بعد نحو 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب، و105 كيلومترات شمال غرب الغردقة.

وفي عام 2019، منحت الهيئة المصرية العامة للبترول شركة نبتون ترخيص تنقيب عن النفط، في المربع 4 من امتياز شمال غرب الأمل وسط خليج السويس.

وفي فبراير 2020، وقّعت الشركة مع القاهرة اتفاقًا لاستثمار 35 مليون دولار -بجانب منحة قدرها 11 مليون دولار- في حفر 3 آبار بالامتياز.

يأتي إعلان بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مصر من قبل شركة نبتون بعد 24 ساعة فقط من إعلان شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف نفطي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.

المصدر : منصة طاقة