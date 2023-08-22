مصر توجه رسالة للإمارات بعد منحها قرضا كبيرا

وجه وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أتاحت لمصر 100 مليون دولار سنويا لشراء القمح لمدة 5 سنوات.

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وقال في تصريحات صحفية إن هذا الإجراء يخفف الضغط على الدولار المتاح في مصر، والمخصص لهيئة السلع لشراء القمح من الخارج.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، قد قال إنه لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه بشأن شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية بالدولار.

وأوضح أنه لا يمكن تصديق الشائعات الخاصة بالشراء من الشركة الإماراتية التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.

وتابع: "يجب أن نحترم تفكير الجميع، وللجميع أن يشك في أي حاجة، وهذا ليس خطا فينا أو في اللي بيشك، ولكن علينا أن نعلم الجميع أن الشركة الإماراتية التي تعمل في توشكى سنستلم منها القمح مثلما نستلم من فلاحينا بالعملة المحلية".

وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

المصدر: القاهرة 24