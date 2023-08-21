تركيا تبرم اتفاقية "تاريخية" مع هنغاريا

أعلنت شركة أنابيب البترول التركية "بوتاش" في بيان لها اليوم الاثنين، توقيعها اتفاقا "تاريخيا" مع هنغاريا في مجال تصدير الغاز الطبيعي.



ووقع الاتفاق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بايراكدار، ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة الهنغارية جابور تشيبك، ومدير عام شركات "بوتاش" التركية، برهان أوزجان.

وقالت الشركة التركية في بيانها، إن "الاتفاقية قد وقعت مع شركة MVM CEEnergy المجرية الحكومية، تماشيا مع أهداف تركيا الاستراتيجية في مجال الطاقة.

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وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى هنغاريا اعتبارا من العام المقبل، وأن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا، ومنشآت التخزين في البلدين.

وأوضح البيان، أن "الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية، ليست حدودية مع تركيا"، لافتا إلى أن الاتفاقية "ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا".

المصدر: RT