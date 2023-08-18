خبيرة: مصر التحقت بنظام عالمي جديد تقوده روسيا

قالت خبيرة الطاقة المصرية وفاء علي في حديث لـRT، إن مصر التحقت بنظام عالمي جديد تقوده روسيا، مشيرة إلى المشاريع الصناعية والاقتصادسة الضخمة بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأضافت: "تمثل العلاقات المصرية الروسية نموذجا للشراكة من خلال رؤية استراتيجية متكاملة، حيث تحتفل هذا العام بمرور 80 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فروسيا لها رؤية أن مصر يمكن أن تؤدى دورا رئيسيا في النظام العالمي الجديد الذي تسعى موسكو بقوة لإنشائه، ومن منطلق الشراكة المتعددة الأوجه التي هي قانون العالم اليوم، تم الاتفاق من خلال وزارة التجارة والصناعة المصرية وشركة "نوفيستال إم" الروسية القابضة والتي تعمل في مجال صناعة حديد التسليح على إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب، بالإضافة إلى توريد المعادن اللازمة للمشروعات المصرية خصوصا البنية التحتية ومستودعات الغذاء ثم استغلال موقع مصر كبوابة للقارة الإفريقية لوصول الصادرات الروسية من النتروجين والأسمدة لتنطلق إلى قلب القارة الأفريقية".

وتابعت استاذ الاقتصاد وخبيرة الطاقة وفاء علي: "تسعى الدولة المصرية إلى جلب مزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز التوأمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الواسعة بالسوق المصرية والتي تأتي في مصلحة الطرفين الروسي والمصري، وقد تم الاتفاق على زيادة التجارة البينية مع التكافؤ في عمليات السداد وهو أول مخرجات تجمع بريكس ومعه تزيد صادرات مصر من الموالح واليوريا إلى روسيا".

وأكدت: "تمثل الاستثمارات الروسية في مصر نوع من الموثقية لذلك تحرص الدولة المصرية على اتساع حجم هذه الاستثمارات خاصة بالمنطقة الصناعية الروسية باعتبارها منصة تتويج لتوطين عدد من الصناعات لتكون مصر بوابة العبور للمنتجات الروسية".

وكان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير قد عقد لقاء مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح.

وقال الوزير إن الشركة ترغب في إنشاء مصنع للصلب في مصر فضلا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء، والتعاون في مجال الإنشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الإفريقية.

وأوضح سمير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.

ومن جانبه، أكد إيفان ديمشينكو رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.

وأضاف ديمشينكو أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنوياً، وتصدر إلى 60 دولة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم