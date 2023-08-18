كم يمتلك المركزي اللبناني سيولة نقدية؟

كشف البنك المركزي اللبناني عن حجم أصوله النقدية، وتحديدا السيولة الخارجية، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة.

وأعلن حاكم مصرف لبنان بالنيابة وسيم منصوري أن "هناك التزامات خارجية على "المركزي" بقيمة 1.27 مليون دولار يجب سدادها عند ااستحقاق من السيولة".

وأشار إلى أن البنك "يمتلك سيولة خارجية تعادل 8.573 مليون دولار، وتضاف إلى السيولة القيمة السوقية لمحفظة سندات اليورو بوندز البالغة 387 مليون دولار من دون قيمة موجودات".

وأشار البيان، إلى أن حاكم المصرف بالإنابة باشر التدقيق في الحسابات المالية، عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة.

وفي 31 يوليو الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في أغسطس 1993.

المصدر: RT