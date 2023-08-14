مصر تطلق حملة كبرى في الدوري الإنجليزي

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية حملة دعائية للترويج للسياحة خلال مبارايات الدوري الإنجليزي، الذي بدأت أولى مباراياته يوم 12 أغسطس الجاري وتستمر حتى 19 مايو 2024.

ويأتي إطلاق هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها، بالإضافة إلى الاستفادة من الأحداث والفعاليات الكبرى للتعريف بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي إلى أن هذه الحملة الدعائية تتضمن إعلانات لمدة دقيقتين بكل مباراة ويتم بثها عبر شاشات العرض الإلكترونية الموجودة بالملاعب التي ستُقام عليها المبارايات والتي تنقلها القنوات الإنجليزية المتخصصة إلى دول العالم المختلفة ويتابعها الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن هذه الإعلانات ستظهر لكافة مشاهدي مبارايات الدوري الإنجليزي في كل دول العالم، حيث يحظى هذا الدوري بأنه الأعلى مشاهدة بين كل بطولات كرة القدم في العالم.

وأوضح الملحق بالمكتب السياحي المصري في لندن محمد محسن، أن هذه الإعلانات تهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية الواعدة (مرسي علم، والعلمين الجديدة بالإضافة إلى الترويج لمنتج السياحة الثقافية في أبو سمبل بمحافظة أسوان).

المصدر: RT