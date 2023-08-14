تحد جديد لشركات الطيران الأوروبية والأمريكية

تضطر شركات الطيران الأوروبية والأمريكية إلى إعادة جدولة الرحلات الجوية أو إلغائها بسبب سحب محرك طيران من قبل شركة "برات آند ويتني"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة، إن إعلان الشركة سحب حوالي 1200 محرك طائرة من طراز طائرات "إيرباص" دفع شركات طيران في أوروبا والولايات المتحدة إلى تغيير جداول الرحلات.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن شركة "برات آند ويتني" قررت سحب المحركات لفحصها بسبب مخاوف من حدوث تصدع، وفي ظل ذلك تسعى شركات الطيران لإيجاد محركات احتياطية وحتى استئجارها.

وكانت شركة "برات آند ويتني" قد أعلنت في 25 يوليو الماضي أن جزءا كبيرا من أسطول طائرات "إيرباص" من طراز A320neo سيتطلب عمليات إزالة وتفتيش سريعة خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة.

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ووصف مسؤولو الشركة القضية بأنها واحدة من إجراءات مراقبة الجودة مؤكدين أنه لا يوجد خطر مباشر على سلامة الطيران، وألقوا باللوم على "حالة نادرة في مسحوق المعدن المستخدم في تصنيع أجزاء معينة من المحرك".

المصدر: فاينانشيال تايمز