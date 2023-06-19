"إيرباص" تتلقى طلبية تاريخية من "إنديغو" الهندية لشراء 500 طائرة (صور)

أبرمت شركة "إيرباص" الأوروبية في افتتاح معرض باريس الجوي، صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة ضيقة البدن لشركة الطيران الهندية "إنديغو"، وهو أكبر عدد من الطائرات تبيعه لشركة واحدة.

Today we have set another truly momentous and very exciting step in the journey of IndiGo as we placed a firm order for 500 Airbus of the A320 Family. This is the largest-ever single aircraft purchase by any airline with @Airbus. #goIndiGopic.twitter.com/8ix3TSivIT — IndiGo (@IndiGo6E) June 19, 2023

وتتجاوز الصفقة المقدرة بمليارات الدولارات، اتفاقا أبرمته شركة طيران الهند "إير إنديا" في وقت سابق من العام الجاري لشراء 470 طائرة، وذلك ضمن استعدادات أكبر شركتين للطيران في الهند لزيادة في الطلب على السفر الجوي بالمنطقة، حيث جاءت طلبية "إنديغو" لشراء الطائرات من عائلة "إيه 320 نيو" بعد مفاوضات استمرت شهورا.

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وكانت مصادر في صناعة الطيران قد قالت قبل افتتاح المعرض إن صفقة تضم 500 طائرة باتت وشيكة، حيث قال بيتر إلبرز، الرئيس التنفيذي لشركة "إنديغو"، في مؤتمر صحفي "هذه مجرد البداية وهناك المزيد في المستقبل.. مع نمو الهند ونمو سوق الطيران الهندية.. هذا هو الوقت المناسب لنا لتقديم هذه الطلبية".

ومن المقرر أن تسلم "إيرباص" الطائرات بين عامي 2030 و2035.

وبعد توقيع الاتفاق مع شركة "إنديغو"، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" جيوم فوري، بأنه من السابق لأوانه التفكير في زيادة معدل إنتاج الطائرات ضيقة البدن لأكثر من 75 طائرة المقررة شهريا.

وتواجه شركة "إيرباص" مشكلات في إعادة معدلات الإنتاج للمستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، حيث اضطرت لتأجيل هدفها الذي كان من المقرر تحقيقه في 2025 إلى 2026، لكن جيوم فوري أفاد بأن تعطل الإمدادات سيكون مشكلة قصيرة الأجل نسبيا بالنظر إلى مواعيد التسليم بدءا من العقد المقبل.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن "إنديغو" تجري محادثات منفصلة مع "إيرباص" ومنافستها بوينغ للحصول على 25 طائرة عريضة البدن يمكن أن تكون إما من طراز "إيرباص إيه 330 نيو" أو "بوينغ 787".

المصدر: "رويترز"