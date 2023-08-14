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انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته الأسبوع الماضي، وجاء التراجع في ظل ارتفاع الدولار، الأمر الذي يزيد التكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.26% إلى 82.14 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.21% إلى 85.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 102.9660 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ

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