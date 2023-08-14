انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع ملحوظ سجلته الأسبوع الماضي، وجاء التراجع في ظل ارتفاع الدولار، الأمر الذي يزيد التكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.26% إلى 82.14 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.21% إلى 85.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 102.9660 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ