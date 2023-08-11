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قيود أمريكية جديدة تطال 4 رجال أعمال روس

مال وأعمال

قيود أمريكية جديدة تطال 4 رجال أعمال روس
صورة تعبيرية
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وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل أربعة أفراد جددا وكيانا قانونيا، وجاء ذلك بحسب وثيقة صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة.

وتم إدراج رجال الأعمال ميخائيل فريدمان وبيتر آفين وغيرمان خان وأليكسي كوزميتشيف في قائمة العقوبات الأمريكية، كما طالت القيود الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال.

وتشمل القيود الأمريكية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في قوائمها، كذلك تحظر على المواطنيين والشركات في الولايات المتحدة التعامل معهم.

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وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة، في ظل ذلك قررت مجموعة من الشركات الغربية مغادرة السوق الروسية.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي، وشددت موسكو أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق رعاياها.

المصدر: نوفوستي

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