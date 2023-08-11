المركزي الروسي يطمئن الأسواق في ظل تراجع الروبل

أكد البنك المركزي الروسي استقرار الوضع المالي في البلاد، وعدم وجود أية مخاطر تحدق به في ظل تراجع سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن المنظم لا يرى أي خطر على الاستقرار المالي في البلاد بسبب الوضع المرتبط بسعر صرف الروبل.

وأضاف أن المركزي قرر وقف مشتريات العملة الأجنبية من السوق المحلية لتقليص التقلبات في سوق العملات المحلية (تراجع سعر صرف الروبل).

وأشار إلى أن الميزان التجاري أي ديناميكية الصادرات والواردات لا تزال تعد عاملا حاسم في تحديد سعر صرف العملة الروسية.

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وفي تعاملات اليوم تراجعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 25 مارس 2022، وبحلول الساعة 16:22 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 99 روبلا.

فيما صعد سعر صرف العملة الأوروبية اليورو فوق مستوى 109 روبلات، بحسب بيانات التداول من بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي