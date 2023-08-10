السعودية.. صندوق الاستثمارات ينشئ شركة جديدة لإدارة مرافق الخدمات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH" والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في عدة مجالات.

وستقدم الشركة خدمات في مجالات إدارة المرافق وإدارة الطاقة وإدارة النفايات والصيانة وخدمات التنظيف والأمن وخدمات تنسيق الحدائق.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محليا، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة.

وستعمل الشركة على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.

كما ستقدم "FMTECH" خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات إستراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH" يأتي تماشيا مع إستراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.

ومنذ عام 2017 قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعا إستراتيجيا محليا، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف"، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.

المصدر: واس