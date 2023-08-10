قرية للأفارقة في قلب روسيا (صور)

تسعى روسيا لتجهيز قرية جديدة مخصصة للأفارقة في منطقتي موسكو وتفير، حيث يتم إعداد البنية التحتية الهندسية اللازمة لدعم المنطقة.

وسيتم إنشاء 30 قرية للمهاجرين الأفارقة، حيث تم وضع حجر الأساس "للقرية الإفريقية" الأولى في منطقة تفير، حيث سيتم تجهيز مثل هذه القرى بالبنية التحتية الهندسية اللازمة لدعم الزراعة مثل زراعة البطاطس وتربية الأبقار.

ويبدأ تنفيذ المشروع التجريبي في منطقتي موسكو وتفير، وبعد ذلك، سيتم بناء مثل هذه القرى في مناطق أخرى من روسيا.

الهدف الرئيسي من بناء هذه القرى هو توطين 3000 عائلة من عائلات البوير الإفريقية خلال خمس سنوات، حيث تعد هذه العائلات من أهم المزراعين المتواجدين منذ سنوات عديدة، حيث قرر هؤلاء الأشخاص الهجرة مع عائلاتهم من إفريقيا إلى روسيا.

ومن المفترض أن يصبح المهاجرون الأفارقة أيضا مستثمرين صغارا في وطنهم الجديد "روسيا"، حيث سيبنون منازلهم ويؤسسون شركات صغيرة ورياض أطفال ومراكز للإسعافات الأولية وما إلى ذلك.

وحضر حفل وضع حجر الأساس نواب المجلس التشريعي لمنطقة تفير وموظفو السلطات التنفيذية بالمنطقة وموظفو المكتب التمثيلي للمؤتمر الإفريقي الدولي في روسيا "روسيا - إفريقيا"، بالإضافة إلى الدبلوماسيين الأفارقة وقادة الجاليات الإفريقية وممثلي منظمة الاستثمار الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا