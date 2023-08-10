أسعار النفط عند أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وتم تداول عقود "برنت" الآجلة عند أعلى مستوياتها في تسعة أشهر منذ نوفمبر 2022.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 84.65 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.25% إلى 87.77 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس ارتفعت عقود النفط إلى أعلى مستوى في 9 أشهر، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات عند 84.40 دولار للبرميل، في حين صعد خام "برنت" إلى 87.55 دولار للبرميل، بعد أن سجل خلال الجلسة 87.65 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

المصدر: RT + بلومبرغ