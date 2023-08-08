انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت تراجع صادرات الصين الشهر الماضي، في مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.60% إلى 81.45 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.63% إلى 84.80 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 14.5% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يشدد الضغط على بكين الساعية لوقف التباطؤ الاقتصادي.

المصدر: RT + بلومبرغ