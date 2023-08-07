بعد الإعلان عن توزيعات أرباح ضخمة.. كيف تم تداول سهم "أرامكو"؟

ارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية، في تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 1.5% بعد أن أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح ضخمة.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "أرامكو" بنسبة 1.55% إلى 32.80 ريال سعودي، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وأعلنت "أرامكو السعودية" توزيع 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2023.

وتعادل هذه التوزيعات 97.7% من أرباح الشركة للفترة نفسها والبالغة 112.8 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: بلومبرغ + الاقتصادية