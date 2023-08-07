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بعد الإعلان عن توزيعات أرباح ضخمة.. كيف تم تداول سهم "أرامكو"؟

مال وأعمال

بعد الإعلان عن توزيعات أرباح ضخمة.. كيف تم تداول سهم
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
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ارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية، في تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 1.5% بعد أن أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح ضخمة.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "أرامكو" بنسبة 1.55% إلى 32.80 ريال سعودي، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

بعد الإعلان عن توزيعات أرباح ضخمة.. كيف تم تداول سهم
Bloomberg

وأعلنت "أرامكو السعودية" توزيع 110.2 مليار ريال (29.4 مليار دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2023.

وتعادل هذه التوزيعات 97.7% من أرباح الشركة للفترة نفسها والبالغة 112.8 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: بلومبرغ + الاقتصادية

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