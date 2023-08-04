مجلس الوزراء المصري يكشف حجم الاستثمارات التركية في البلاد

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صورا توضيحية سلط من خلالها الضوء على الاستثمارات التركية الضخمة في مصر.

إقرأ المزيد

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر تجاوز 790 شركة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التركية في مصر تم ضخها في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع 14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة خلال زيارتهم لمصر في منتصف شهر فبراير الماضي.

وخلال الاجتماع بين شركات تركيا في مصر مع رئيس الوزراء، أشار ممثلو الشركات التركية، إلى خططهم الخاصة بتوسيع حجم أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقترب هذه التوسعات والاستثمارات الجديدة من 500 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، أكد ممثل إحدى الشركات التركية، أنه على مدار 15 عاما قضتها شركته في مصر لم تواجه أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية.

المصدر: RT