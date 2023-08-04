 
مباشر

بولندا تطلب من المفوضية الأوروبية مليار يورو لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية

مال وأعمال

بولندا تطلب من المفوضية الأوروبية مليار يورو لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vt01

طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية منحها مليار يورو لتأهيل بنيتها التحتية لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا، بعد منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرار
الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإعادة النظر في قرار "صفقة الحبوب"

وجاء ذلك حسب وكالة الأنباء البولندية PAP، نقلا عن مصادرها، وقالت: "أعمال توسعة نقاط العبور الحدودية بين البلدين للمركبات الثقيلة وتوسعة البنية التحتية للسكك الحديدية في برزيميسل (مدينة بولندية على الحدود مع أوكرانيا ستكلف نصف مليار يورو)، وتعتبر بولندا هذه الاستثمارات أولية، فيما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي (500 مليون يورو) لتحديث المعابر الحدودية للسكك الحديدية بين بولندا وأوكرانيا وبناء محطات للشاحنات والبنية التحتية لإدارة حركة الشحن عبر الحدود".

وهو ما أكده الممثل الدائم لبولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندري سادوش، حيث قال: "منذ عام ونصف نتطلع إلى زيادة عبور الحبوب الأوكرانية إلى بلدان ثالثة، وخاصة إلى إفريقيا، وهذا يتطلب الاستثمارات وهو ما طلبناه من المفوضية الأوروبية".

وبعد منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أصبحت بولندا المنفذ الوحيد للصادرات الزراعية من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا