تركيا تعتزم ضخ مبلغ ضخم في مصر

قال رئيس التمثيل التجاري في مصر، يحيي الواثق بالله، إن مصر وتركيا اتفقتا على استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار في مصر، مع عدد من الشركات التركية.

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وذكر المتحدث أن أكبر مجموعة استثمارية في تركيا ترغب في الاستثمار بمصر، حيث تصل حجم إيراداتها إلى 10% من الناتج القومي التركي، إلى جانب الاتفاق على التعاون في مجال المقاولات والبنية الأساسية بين الجانبين المصري والتركي للاستثمار في الدول الإفريقية.

وأوضح المصدر نفسه أن وزير التجارة والصناعة دعا نظيره التركي لزيارة مصر في أكتوبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال في تركيا. ومن جهته، تقدم الوزير التركي بالشكر لمصر على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لبلاده خلال زلزال نوفمبر الماضي.

وأوضح أن زيارة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إلى تركيا، قوبلت بترحيب غير عادي سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى مجتمع الأعمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الحياة"، أنه كان هناك توجيهات قبل عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى شكلها الطبيعي، باستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ولفت إلى الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية واستثمارية برئاسة وزيري التجارة والصناعة للبلدين، مؤكدا مناقشة إمكانية التعامل بالعملات المحلية، أي الليرة مقابل الجنيه، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية تطبيق هذا الأمر وتحويله للبنوك المركزية للبلدين ومناقشة كيفية تنفيذه فنيا.

المصدر: الشروق