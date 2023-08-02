مصر تحصل على منحة من السعودية

منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، إن المنحة السعودية تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.

وأضافت الوزيرة في تصريحات، الثلاثاء، أن ما حدث يأتي في إطار زيارة لجنة إدارة منحة المملكة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن لجنة المنحة تفقدت ستة مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع متناهية الصغر.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها نحو 1.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 3,524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري، كما أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، مشيدة بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.

المصدر: عكاظ