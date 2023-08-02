إنتاج المنسوجات يرتفع في روسيا بنحو 30٪

ارتفع إنتاج المنسوجات - الشراشف، وأغطية الوسائد، وأغطية اللحاف، والمناشف - في روسيا في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 28٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

أفاد بذلك مصدر في مركز التكنولوجيات المتقدمة، وأشار إلى أنه تم في هذه الفترة من العام الحالي، إنتاج 59.5 مليون قطعة من هذه المنتجات، وفي العام الماضي - 46.4 مليون.

إقرأ المزيد

وتم تسجيل أعلى معدل نمو، في مجال إنتاج مجموعات بياضات السرير. نما هذا المؤشر بنسبة 32٪ إلى 15.2 مليون طقم. وزاد إنتاج ملاءات السرير بنسبة 29٪ إلى 8.1 مليون قطعة، وأغطية الوسائد بنسبة 34٪ إلى 7.2 مليون قطعة، وأغطية اللحاف بنسبة 32٪ إلى 2.4 مليون قطعة، والمناشف بنسبة 21٪ إلى 23 مليون قطعة.

وأكد المصدر على أن الشركات الروسية العاملة في هذا المجال، تبذل الجهود النشيطة لسد الثغرة التي تركتها مغادرة بعض الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الروسية.

وقال: "تعود أسباب هذا النمو إلى انتعاش السوق، وتعزز القوة الشرائية للسكان، وإجراءات دعم الدولة المعتمدة على المستوى الفيدرالي. ووفقا لتقديرات الخبراء، ارتفعت أسعار منتجات الصناعات النسيجية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 13٪ مقارنة بالعام الماضي".

كما زاد الطلب على المنسوجات في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 33٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

المصدر: إزفيستيا