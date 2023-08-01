"تويوتا" تسجل أرباحا قياسية

قفزت أرباح "تويوتا" في أول ربع مالي إلى 1.3 تريليون ين (9 مليارات دولار)، وهو رقم قياسي ربع سنوي لأكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان.

وذكر بيان الشركة يوم الثلاثاء أن صافي أرباح شركة "تويوتا موتور" في الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 ارتفع بنسبة 78 بالمائة من 736.8 مليار ين في العام السابق.

وارتفعت المبيعات الفصلية بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 10.5 تريليونات ين (74 مليار دولار) مع تحسن مبيعات السيارات على أساس سنوي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان وأمريكا الشمالية.

كما تراجعت صعوبات الحصول على رقائق الحاسبات التي أعاقت إنتاج السيارات في السنوات الأخيرة.

وبلغ إجمالي المبيعات الفصلية 2.3 مليون سيارة، بزيادة عن 2 مليون في العام السابق. وكان الطلب على طرازاتها الهجينة قويا بشكل خاص. وكانت شركة "تويوتا" على الدوام رائدة في مجال السيارات الهجينة، التي تقوم بالتشغيل بالتبادل بين المحرك الكهربائي ومحرك الغاز لتحقيق عدد أميال أعلى.

المصدر: أ ب