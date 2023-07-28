"غلات الكرم" من الجزائر إلى روسيا

تسعى شركة "غلات الكرم للغرب الجزائري" إلى دخول السوق الروسية الواعدة، لاسيما بعد مغادرة شركات أوروبية السوق في ظل العقوبات الغربية.

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وتشارك الشركة الجزائرية بجناح وازن في قمة "روسيا - إفريقيا" التي انطلقت يوم أمس في عاصمة الشمال الروسي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وتسعى الشركة المختصة في صناعة النبيذ إلى تعريف المستهلك الروسي بمنتجاتها ودخول السوق في روسيا، التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 145 مليون نسمة.

وفي حديث لقناة RT جرى على هامش القمة التي تشمل منتدى إنسانيا واقتصاديا، قال المدير العام للشركة رمزي سليماني، إن شركة "غلات الكرم للغرب الجزائري" تطلع لدخول السوق الروسية من خلال المشاركة، وتسعى إلى إبرام شراكات مع شركات روسيا وتوطيد عمليات توريد منتجاتها إلى روسيا.

وشدد سليماني على أن منتجات الشركة تتمع بجودة عالية وتلق رواجا في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن منتجات الشركة متواجدة في دول أوروبية مثل فرنسا وفي الولايات المتحدة.

واستبعد سليماني أن تؤثر العقوبات على آفاق التعاون مع الجانب الروسي، معربا عن أمله في دخول السوق الروسية.

وأمس انطلقت النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

المصدر: RT