بورصة موسكو في المنطقة الخضراء

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الخميس، ويتجه مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX صوب مستوى 3000 نقطة.

وبحلول الساعة 15:55 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.70% إلى 2991.14 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.23% إلى 1041.70 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.37 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 99.97 روبل.

المصدر: RT