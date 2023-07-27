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بوتين يعلن عن عزم روسيا افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية في إفريقيا

من المواد الغذائية إلى الأسلحة.. روسيا تعرض فخر صناعاتها في القمة الروسية الإفريقية

مال وأعمال

من المواد الغذائية إلى الأسلحة.. روسيا تعرض فخر صناعاتها في القمة الروسية الإفريقية
Sputnik
قمة "روسيا - إفريقيا"
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تعرض كبرى الشركات الروسية منتجاتها وصناعتها في قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انطلقت اليوم الخميس في مدينة بطرسبورغ بمشاركة 49 بلدا إفريقيا.

وتنوعت المنتجات والسلع الروسية المعروضة من المواد الغذائية إلى الأسلحة والمعدات العسكرية مرورا بالمروحيات والآليات الزراعية.

وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

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بوتين يعلن عن عزم روسيا افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية في إفريقيا