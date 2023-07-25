الروبل يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوع

ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، وتم تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 17 يوليو 2023.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 56 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 89.95 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 81 كوبيكا إلى 99.69 روبل، بينما تم تداول اليوان الصيني عند مستوى 12.57 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويتزامن ارتفاع الروبل مع صعود أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، حيث تتجه عقود "برنت" الآجلة صوب مستوى 83 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + برايم