مطار صبيحة بإسطنبول يسجل رقما قياسيا بعدد المسافرين

سجل مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول رقما قياسيا أمس الأحد في عدد المسافرين، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" اليوم.

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وذكر بيان صادر عن الشركة المشغلة للمطار، اليوم الاثنين، أن المطار شهد أمس ازدحاما هو الأعلى على الإطلاق لشهر يوليو.

وبلغ عدد المسافرين في يوم واحد، 124 ألفا و478 مسافرا، ليسجل بذلك المطار رقما قياسيا، هو الأعلى في تاريخه، عبر 686 رحلة جوية.

وذكر أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد المسافرين 17 مليونا عبر 108 آلاف و60 رحلة جوية.

المصدر: الأناضول