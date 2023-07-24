اجتماع طارئ بين وزيرين في مصر بسبب أزمة الكهرباء

اجتمع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر مع وزير البترول المصري طارق الملا صباح اليوم، لوضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

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وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع شهد حضور قيادات وزارتى البترول والكهرباء لوضع خطة عاجلة بتكليف من الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد أنه من المتوقع انتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين نتيجة نقص الوقود، منتصف الأسبوع الجارى لتعود معها الشبكة القومية للكهرباء لطبيعتها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية ، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 الف ميجا وات فى حين ان استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ36 ألف ميجا وات.

وتابع حمزة، أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من اقوى الشبكات بالعالم، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم بالشبكة.

المصدر : وسائل إعلام مصرية