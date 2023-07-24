بوتين يسلط الضوء على علاقة روسيا وإفريقيا بالأرقام

قبل أيام من إنطلاق قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية، كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن رؤيته حيال تنمية العلاقات الروسية الإفريقية، ولاسيما في مجال التعاون الاستراتيجي.

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وفي ما يلي أبرز الأرقام الاقتصادية في رؤية الرئيس الروسي:

- بمشاركة خبراء روسيا تم في إفريقيا بناء أكثر من 330 موقعا للبنية التحتية الكبرى والصناعة فى منتصف الثمانينات، بينها محطات توليد الطاقة وأنظمة الري والمؤسسات الصناعية والزراعية.

- حصل عشرات الآلاف من الأطباء والفنيين والمهندسين والضباط والمعلمين الأفارقة على تعليمهم في روسيا.

- حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول الإفريقية ازداد في 2022 ووصل إلى قرابة 18 مليار دولار.

- روسيا والدول الإفريقية تتمتع بإمكانات عالية للارتقاء بالشراكة التجارية والاقتصادية.

- تولي الشركات الروسية اهتماما كبيرا للعمل في القارة الإفريقية ضمن مجالات عديدة بينها التكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك قطاع الوقود والطاقة، بما فيها النووية.

- روسيا صدرت عام 2022 نحو 11.5 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا.

- روسيا صدرت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام قرابة 10 ملايين طن من الحبوب رغم العقوبات المفروضة على صادراتها.

ويعقد في بطرسبورغ المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية، والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

وسيعقد المنتدى من الـ27 وحتى الـ28 من يوليو الجاري، ويعتبر المنتدى حدثا فريدا من نوعه في علاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد رشات عمل في إطار المنتدى.

المصدر: RT