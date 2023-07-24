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أسعار النفط تستهل الأسبوع على انخفاض

مال وأعمال

أسعار النفط تستهل الأسبوع على انخفاض
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، وسط توقعات برفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة مجددا هذا الأسبوع. 

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 76.75 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 80.78 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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