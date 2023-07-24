أسعار النفط تستهل الأسبوع على انخفاض

انخفضت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، وسط توقعات برفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة مجددا هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 76.75 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 80.78 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ