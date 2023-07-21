نابيولينا: الاقتصاد الروسي ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة

أشادت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأداء الاقتصاد الروسي، وأفادت بأن الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.

إقرأ المزيد

وجاء تصريح المسؤول الروسية اليوم في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5% سنويا.

وقالت نابيولينا: "بشكل عام، وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز، حيث توجد عقوبات خارجية صارمة".

إلا أنها أشارت إلى أن "التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي أدت إلى حدوث عدم تجانس كبير في صناعات معينة".

ورسم المركزي الروسي اليوم نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، حيث يتوقع المنظم نموه في حدود 1.5% - 2.5% بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.

المصدر: نوفوستي