مصر تقدم فرصة ذهبية لمواطنيها في الخارج

قدم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عرضا عن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التابعة، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية.

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وأضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش المصري، حيث تمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري.

وأكد سليمان على المرونة فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح، بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد أكبر من السياح، بالإضافة إلى المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي، على غرار مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وأوضح أن الصندوق السيادي يسعي للتعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد، معتبرا أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكثير من المؤسسات في الدولة.

واستعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أنه يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، إلى جانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص.

وتابع أيمن سليمان أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة والتصنيع، خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي والبنية الأساسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحلية المياه والمناطق اللوجيتسية والخدمات وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي والأغذية والزراعة بشكل عام، مع التركيز على المشروعات التي تحوز كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

وذكر أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز المجالات المهيأة للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضر، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، كما يتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، فيما يباع الباقي في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع المهم.

المصدر: القاهرة 24