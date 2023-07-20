مصر تنفذ مشروعا واعدا مع الصين

تعاقدت شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية مع شركتي الزامل وAVIC الصينية، لتقديم الدعم الصناعي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

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وتنفذ الشركات أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، التي تعد من أهم مراحل التصنيع، حيث يستهدف خدمة المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

وعلى هامش هذا التعاقد، صرح المهندس عزت عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، بأن الشركة نجحت بالتعاقد مع شركة AVIC الصينية وشركة الزامل للحديد لتقديم تقنيات وخدمات لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث تعد شركة حلوان للآلات والمعدات من أبرز الشركات التي ستقوم بأعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار الخفيف LRT، فيما ستقوم شركة AVIC الصينية بتوفير التكنولوجيا اللازمة لبناء جسم القطار، بينما ستشارك شركة الزامل للحديد في تصنيع وتوريد السكك الحديدية والمعدات الأخرى المطلوبة للمشروع.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة المحلية وتطوير القطاعات الحيوية وتوفير فرص عمل للشباب المصري، كما يعد القطار الكهربائي الخفيف LRT مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تحسين نقل الركاب وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، فضلا عن خدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة قوية للإنجازات التي تحققت في مصر في مجال الصناعات الثقيلة والمعدات، كما تعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التقدم والتنمية في مصر.

المصدر: القاهرة 24