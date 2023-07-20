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استقرار أسعار النفط

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف حول الطلب وتراجع مخزونات النفط الأمريكية، بعد تراجع تم تسجيله يوم أمس.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.01% إلى 79.47 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.01% أيضا إلى 75.36 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.2% إلى 79.46 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل 75.35 دولار للبرميل. 

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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