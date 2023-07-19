روسيا تعتمد الشكل الثالث للعملة الوطنية

وافق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، على القانون الأساسي الخاص بإدخال وتنظيم "الروبل الرقمي" في روسيا.

وسيصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الشكل الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي.

وسيتم إنشاء الروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يكون من الممكن فتح وديعة به والحصول على قرض، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الوضع القانوني للروبل الرقمي والمعاملات فيه، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها.

وكان مجلس الدوما قد اعتمد في 11 يوليو الجاري قانونا يضع أساسا لإنشاء عملة "الروبل الرقمي"، وتنفيذ المدفوعات غير النقدية باستخدامه.

واعتُمد القانون اليوم خلال القراءتين الثانية والثالثة، حيث تم تقديم المشروع من قبل عدد من النواب، على رأسهم رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي أناتولي أكساكوف.

وعقب ذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن اختبار الروبل الرقمي في البلاد عبر تعاملات حقيقية وعملاء حقيقيين، سيبدأ في أغسطس المقبل.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: RT + نوفوستي