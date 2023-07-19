تعيين مسؤول سعودي عضوا في مجلس إدارة أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم

أعلنت شركة "بلاك روك" المدرجة في بورصة نيويورك عن تعيين الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر عضوا في مجلس إدارتها.

وقالت الشركة في بيان لها، إن أمين الناصر سينضم إلى المجلس بصفة عضو مستقل، فيما سيكمل بدر السعد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عضويته في المجلس حتى نهاية العام، ولن يترشح لإعادة انتخابه لعضوية المجلس في عام 2024.

وأضافت بلاك روك أنها تتبنى منهجية استراتيجية عند تشكيل مجلس إدارتها، مبينة أن المجلس يتألف حاليا من 17 عضوا، 15 منهم مستقلين من بينهم 5 عضوات، حيث أن ثلث أعضاء المجلس منتخبون حديثا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس التزامها بالتطور المستمر والاستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة.

وتأسست شركة "بلاك روك" في عام 1988 ويقع مقرها في مدينة نيويورك وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 10 تريليونات دولار في 2022.

المصدر: أرقام