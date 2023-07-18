ارتفاع الروبل الروسي وبورصة موسكو

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الثلاثاء، كذلك عوضت العملة الروسية بعض خسائرها التي منيت بها مؤخرا.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.93% إلى 2944.72 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.30% إلى 1022.92 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 38 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 90.62 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 101.90 روبل.

أما العملة الصينية اليوان فقد تراجعت بواقع 4 كوبيكات إلى 12.63 روبل، بحسب بيانات البورصة الروسية.

المصدر: RT