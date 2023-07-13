مباشر .. كلمة بوتين في منتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد في موسكو
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، كلمة في منتدى تكنولوجيا المستقبل المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:
- بوتين: خصومنا يعولون على استسلامنا لكن ذلك لن يحدث وروسيا ستمضي قدما.
- بوتين: روسيا استخلصت العبر عندما أغلق بعض الشركاء الأجانب الباب أمامها في مجال التكنولوجيا.
- بوتين: نعمل على تقوية اقتصاد المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في روسيا.
- بوتين يقترح إعداد مشروع وطني جديد حتى 2030 حول تشكيل الاقتصاد البيانات.
- بوتين يعلن استئناف برامج المنح للباحثين ويوجه مجلس الوزراء بتخصيص التمويل اللازم حتى 2026.
- بوتين: روسيا يجب أن تمتلك كفاءاتها الخاصة في القطاعات الحيوية لتنمية البلاد.
- بوتين: روسيا تنوي توسيع التعاون المتكافئ والتحالفات العلمية مع الدول الأخرى.
يتبع..