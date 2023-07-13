بيانات أمريكية ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات رسمية أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي.

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وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.24% إلى 75.93 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.30% إلى 80.35 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع 4% في مايو 2023.

وتباطؤ التضخم يعد مؤشرا على أن دورة رفع ‏أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في طريقها إلى الانتهاء.

المصدر: RT + بلومبرغ