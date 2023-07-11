مصر تنجح في بيع حصص بشركات وفنادق بمبلغ ضخم

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إنه تم تنفيذ 3 صفقات متنوعة بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح مستثمرين أجانب ومصريين.

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أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، أن الصفقة الأولى هي طرح عدد من الفنادق من خلال شركة "ايجوتاك" لزيادة رأس المال لحصة الأقلية بنسبة 37% على تحالف مصري أجنبي هو شركة "افيدكو" للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار، حيث سيتم أيضا رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وزيادة أعداد السائحين وزيادة الدخل السياحي وفقا لأهداف الحكومة.

وذكرت المتحدثة أن الصفقة الثانية تمثلت في بيع حصص في 3 شركات موجودة في صندوق ما قبل الطروحات، حيث تم بيع حصص أقلية ما بين 25% إلى 30% في شركات الحفر المصرية، "ايثيدكو" و"أيلاب" بقيمة 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وأشارت إلى أن الصفقة الثالثة تمثلت في تخارج الدولي لصالح أحد المستثمرين في القطاع الخاص، وهي شركة حديد عز، الذي يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة في شركة العز للدخيلة، والتي تقدر بـ 31%، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لنحو 8 جهات حكومية، كما تم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

المصدر: وكالات