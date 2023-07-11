بيانات عن الميزان التجاري الروسي

أظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي انخفاض فائض الميزان التجاري للبلاد في الربع الثاني من العام الجاري، من 30.2 مليار دولار سجلت في الربع الأول من 2023 إلى 24.1 مليار دولار .

وبحسب البيانات، فقد بلغ فائض الميزان التجاري للنصف الأول من العام الجاري 2023 مستوى 54.3 مليار دولار، مقابل 179.8 مليار دولار سجلت في الفترة نفسها في عام 2022.

وعزا المركزي الروسي انخفاض فائض ميزان التجارة إلى أسباب مختلفة، من بينها تراجع قيمة وحجم الصادرات الروسية في مقابل زيادة بعض الواردات، خاصة واردات الخدمات مع بدء الموسم السياح.

المصدر: برايم