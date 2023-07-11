ارتفاع التضخم في الأردن

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الأردن لشهر يونيو الماضي بنسبة 1.17% على أساس سنوي، وفقا لتقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة في المملكة.

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ونقلت وكالة "عمون" عن التقرير، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بلغ في الأدرن لشهر يونيو الماضي 108.83 مقابل 107.58 لنفس الشهر من عام 2022، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.17%، فيما بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للنصف الأول من العام الحالي 108.55 مقابل 105.41 لنفس الفترة من 2022 مسجلا ارتفاعا نسبته 2.98%".

وقد نجم ذلك عن ارتفاع أسعار سلع مجموعات (الألبان ومنتجاتها والبيض، الأمتعة الشخصية، التبغ والسجائر، الثقافة والترفيه، العناية الشخصية، الإيجارات، الحبوب ومنتجاتها، الأحذية، السكر ومنتجاته، التعليم، خدمات صيانة المسكن، الأدوات المنزلية، المنسوجات البيتية، الصحة، الصيانة المنزلية، الخدمات الأخرى، الوقود والإنارة، الزيوت والدهون، الأجهزة المنزلية، المطاعم والفنادق، الاتصالات، والأثاث والسجاد والمفارش) والتي تشكل أهمياتها النسبية 64.42%.



في حين سجلت مجموعات (الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، اللحوم والدواجن، الفواكه والمكسرات، النقل، المشروبات والمرطبات، التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى، الشاي والبن والكاكاو، الملابس، الأسماك ومنتجات البحر) انخفاضا في أسعارها والتي تشكل أهمياتها النسبية 34.01%.

أما باقي المجموعات السلعية فلم يطرأ على أسعارها اي تغيير يذكر خلال هذه الفترة.

المصدر: عمون