الاقتصاد الروسي تكيّف مع الواقع الجديد.. ارتفاع مؤشر بورصة موسكو إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

سجل مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX أمس الاثنين أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، حيث كسر حاجز 2864 نقطة.

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وفي منتصف تعاملات الاثنين، ارتفع سوق الأسهم الروسية إلى أعلى مستوياته منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وصعد مؤشر MICEX بنسبة 1.1% ولامس 2864.3 نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير 2022.

واليوم يتم تداول مؤشر MICEX على مستوى قريب من ذروة أمس عند 2859 نقطة، أما مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS فبلغ مستوى 995.57 نقطة بزيادة قدرها 0.25% عن سعر الإغلاق السابق (بناء على بيانات بورصة موسكو في الساعة 13:10 بتوقيت موسكو).

ورجح الخبراء تعافي مؤشر MICEX بشكل كامل وارتفاعه إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة خلال الأشهر القادمة، مؤكدين أن الانتعاش في البورصة الروسية مدفوع بالوضع الإيجابي في الاقتصاد الروسي.

ويرى الخبراء أن السيناريوهات المتشائمة حول انهيار الاقتصاد الروسي لم تتحقق ونجحت الشركات الكبرى في التكيف مع الواقع الجديد بشكل أسرع مما كان متوقعا.

كما أشاروا إلى أن البورصة الروسية تلقى دعما من المستثمرين المحليين حيث يقبل الروس على شراء الأسهم باعتبارها وسيلة لتوظيف المال ما انعكس إيجابا على تداولات الأسهم.

المصدر: RT