الجزائر.. تسجيل 8 اكتشافات جديدة العام الحالي

سجلت شركة "سوناطراك" الجزائرية، ثمانية اكتشافات جديدة للمحروقات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وارتفع إجمالي إنتاج المحروقات في الجزائر منذ يناير إلى نهاية مايو من العام الجاري إلى 80 مليون طن مكافئ للنفط، مقابل 79 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 2 بالمئة، وذلك وقفا للحصيلة المقدمة اليوم من قبل الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك".

وصدرت الجزائر في الفترة نفسها من العام الجاري ما يعادل 21 مليار دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة في الصادرات، فيما سجل مستوى قياسي لصادرات الجزائر من البنزين بمقدار 170 ألف طن.

أما بالنسبة لحصيلة 2022، فقد سجلت الجزائر 15 اكتشافا جديدا للمحروقات، منها 12 بمجهود خاص لـ"سوناطراك"، مع بلوغ إنتاج النفط 45.5 مليون طن مكافئ للنفط، منها 29.5 مليون طن بجهود خاصة لـ"سوناطراك".

وبلغت صادرات الجزائر خلال العام الماضي 91.6 مليون طن مكافئ للنفط، مقابل 95 مليون طن في 2021، مع تسجيل رقم أعمال للصادرات بـ58.9 مليار دولار.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية