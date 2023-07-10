لافروف: نمو التجارة بين روسيا ودول التعاون الخليجي إلى 11 مليار دولار

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن نمو التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى 11 مليار دولار، على الرغم من الصعوبات الجيوسياسية.

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وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقب الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الوزير الروسي إنه "على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة، فقد نجحنا في الحفاظ على اتجاه إيجابي في التجارة المتبادلة، ففي العام الماضي (2022)، ارتفعت التجارة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 6% مقارنة بالعام الذي قبله (2021)، وتجاوزت 11 مليار دولار".

وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا دول الخليج مبنية على أساس الاحترام، حيث أعرب عن استعداد بلاده لتلبية الطلب الإضافي للدول العربية على الحبوب، مشددا على عدم وجود أي عقبات أمام ذلك.

وقال لافروف إن روسيا ستواصل "بيع الحبوب، ونفي بجميع التزاماتنا دون استثناء، ونحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات، بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد عقبات أمام ذلك".

وشهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم، الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي (البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية) على مستوى وزراء الخارجية.

ويهدف الحوار إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج وروسيا، حيث شمل العديد من الموضوعات الدولية وقضايا التعاون الإقليمي.

المصدر: RT + نوفوستي