السوداني لوفد شركة "توتال": العراق تأخر في الشروع باستثمار غازه

استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة "توتال إينرجيز" الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع وفقا لبيان حكومي، بحث جوانب التعاون ضمن العقد الذي أبرم مؤخرا بين العراق وشركة توتال، إذ بارك السوداني بدء الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وأكد أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا بالالتزامات والوصول إلى هذه المرحلة.

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "العقد مع الشركة وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الستراتيجية لاستثمار الغاز، الذي تأخر العراق بالشروع في استثماره".

وأكد رئيس الحكومة العراقية "توجه حكومته نحو عقد الشراكات الجادة مع الشركات الكبرى في ما يخص استثمار الثروات الطبيعية، والاستفادة من الغاز المصاحب على وجه الخصوص".

المصدر: RT