معدلات البطالة في كندا ترتفع للشهر الثاني على التوالي

ارتفع معدل البطالة في كندا في يونيو بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 5,4%، ما يشكل أعلى نسبة منذ بداية العام.

وأورد تقرير نشره مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة، وجود ارتفاع في معدل البطالة في البلاد للشهر الثاني على التوالي، حيث كان 1,1 مليون شخص عاطلين عن العمل في كندا في يونيو.

وارتفعت البطالة بنسبة 0,2 نقطة مئوية في نهاية مايو، حيث بلغت 5,2%، وهي أول زيادة منذ بداية العام، كما بلغ معدل البطالة 5% من ديسمبر2022 إلى أبريل 2023.

وفي عام 2020، قبل اندلاع جائحة كورونا، قدّر معدل البطالة في البلاد بنحو 5,6%، فيما بلغت الذروة في مايو 2020، 13,7%.

المصدر: تاس