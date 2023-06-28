روسيا.. انخفاض معدلات البطالة في شهر مايو إلى أدنى مستوياتها التاريخية

أفادت دائرة الإحصاءات الفيدرالية الروسية Rosstat بانخفاض معدل البطالة في روسيا خلال شهر مايو 2023 إلى 3.2% مقارنة بشهر أبريل حيث سجل معدل البطالة 3.3%.

ووفقا للدائرة بلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر نسبة 3.2% في شهر مايو 2023.

وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في روسيا في شهر مايو 2.4 مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 عاما فأكثر، 51.8% منهم من النساء.

وسجلت معدلات البطالة بين النساء نسبة 3.4% وهي نسبة أعلى من معدلات البطالة بين الرجال والتي سجلت 3%.

ومن بين 2.4 مليون عاطل عن العمل، هناك 0.9 مليون من سكان الريف، و1.5 مليون من سكان المدن، ويتجاوز معدل البطالة بين سكان الريف نسبة 5.1 %، بينما سجل معدل البطالة بين سكان المدن 2.6 %.

ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما نسبة 19.1 % من العاطلين عن العمل، و 21.6% للأشخاص البالغين من العمر 50 سنة فأكثر، و28.4 % للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في العمل.

المصدر: تاس